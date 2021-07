Future USA contrastati. Focus su trimestrali

Johnson & Johnson

Netflix

(Teleborsa) - Dopo un rimbalzo rispetto al sell-off di lunedì, l'andamento dei future USA segnala che oggi. Gli investitori sono concentrati su una, con diversi colossi che hanno diffuso i dati prima dell'apertura del mercato. Siachehanno rivisto al rialzo la propria guidance. Risultati positivi anche per, mentreIl contratto sulè in positivo dello 0,17% a 34.457 punti, mentre quello sulloè piatto a 4.316 punti. Il derivato sulregistra invece un ribasso dello 0,34% a 14.673 punti.Sul fronte, quella di oggi è una giornata povera di dati. Attesi solamente i dati sul greggio dell'EIA, che indicano le scorte settimanali in barili in giacenza presso le imprese USA. Intanto, sono diminuite le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 16 luglio 2021.