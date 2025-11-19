Milano 17:35
Wall Street in cauto in cauto rialzo, Dow Jones resta debole

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta perlopiù in cauto rialzo. In controtendenza il Dow Jones, che riporta una variazione pari a -0,15%; incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 6.623 punti, sui livelli della vigilia. in frazionale rialzo il Nasdaq 100 (+0,25%) e l'S&P 100 (+0,31%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+0,62%) e informatica (+0,43%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,34%), beni di consumo per l'ufficio (-0,64%) e utilities (-0,46%).

L'attenzione degli investitori sarà rivolta ai risultati del colosso tecnologico Nvidia, dopo la chiusura, considerati un test decisivo per il rally guidato dall’IA che ha spinto i mercati a livelli record quest’anno. Il focus sarà anche sui verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve che potranno fornire indizi per il prossimo appuntamento di dicembre.

Prosegue intanto la stagione delle trimestrali: oggi sono usciti i conti di importanti società del retail come Target, TJX Companies e Lowe's Companies.
Al top tra i giganti di Wall Street, Sherwin Williams (+1,41%), Nvidia (+1,41%), Cisco Systems (+1,12%) e Johnson & Johnson (+1,10%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing, che ottiene -3,11%.

Salesforce scende del 2,63%.

Calo deciso per United Health, che segna un -2,27%.

Sotto pressione Microsoft, con un forte ribasso dell'1,58%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Constellation Energy (+5,14%), ON Semiconductor (+3,45%), Alphabet (+3,14%) e Alphabet (+3,08%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su MicroStrategy Incorporated, che prosegue le contrattazioni a -10,29%.

Sessione nera per Micron Technology, che lascia sul tappeto una perdita del 4,78%.

In perdita Netflix, che scende del 3,92%.

Soffre DoorDash, che evidenzia una perdita del 3,66%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Mercoledì 19/11/2025
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -61,3 Mld $; preced. -78,2 Mld $)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,9 Mln barili; preced. 6,41 Mln barili)

Giovedì 20/11/2025
14:30 USA: PhillyFed (atteso -1,4 punti; preced. -12,8 punti)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità).
