Wall Street in cauto in cauto rialzo, Dow Jones resta debole

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta perlopiù in cauto rialzo
. In controtendenza il Dow Jones
, che riporta una variazione pari a -0,15%; incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.623 punti, sui livelli della vigilia. in frazionale rialzo il Nasdaq 100
(+0,25%) e l'S&P 100
(+0,31%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+0,62%) e informatica
(+0,43%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-1,34%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,64%) e utilities
(-0,46%).
L'attenzione degli investitori sarà rivolta ai risultati del colosso tecnologico Nvidia
, dopo la chiusura, considerati un test decisivo
per il rally guidato dall’IA che ha spinto i mercati a livelli record quest’anno. Il focus sarà anche sui verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve
che potranno fornire indizi per il prossimo appuntamento di dicembre.
Prosegue intanto la stagione delle trimestrali: oggi sono usciti i conti di importanti società del retail come Target
, TJX Companies
e Lowe's Companies
.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Sherwin Williams
(+1,41%), Nvidia
(+1,41%), Cisco Systems
(+1,12%) e Johnson & Johnson
(+1,10%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing
, che ottiene -3,11%. Salesforce
scende del 2,63%.
Calo deciso per United Health
, che segna un -2,27%.
Sotto pressione Microsoft
, con un forte ribasso dell'1,58%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Constellation Energy
(+5,14%), ON Semiconductor
(+3,45%), Alphabet
(+3,14%) e Alphabet
(+3,08%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su MicroStrategy Incorporated
, che prosegue le contrattazioni a -10,29%.
Sessione nera per Micron Technology
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,78%.
In perdita Netflix
, che scende del 3,92%.
Soffre DoorDash
, che evidenzia una perdita del 3,66%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Mercoledì 19/11/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -61,3 Mld $; preced. -78,2 Mld $)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,9 Mln barili; preced. 6,41 Mln barili) Giovedì 20/11/2025
14:30 USA
: PhillyFed (atteso -1,4 punti; preced. -12,8 punti)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità).