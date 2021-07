Webuild lancia progetto Supplier Development Hub

Webuild

(Teleborsa) - Lanciato dacon le imprese della filiera il programma “Supplier Development Hub” con il Webinar “Innovazione e sostenibilità. L’evoluzione del settore delle costruzioni”, che ha registrato una partecipazione molto ampia con oltre 2.700 connessioni di imprese già fornitori e non del Gruppo.Supplier Development Hub è il nuovo programma del Gruppo che intende favorire e guidare una riflessione e una riconversione della filiera, partendo dall’assunto che la sostenibilità e l’innovazione sono oggi condizioni essenziali per acquisire una sempre maggiore competitività sui mercati internazionali e per cogliere le opportunità offerte dal mercato domestico.