Exploit del comparto dei servizi finanziari in Italia (+1,69%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio del, con un guadagno di 1.891,6 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 111.911,4.L'intanto guadagna 6 punti dopo un incipit a quota 548.Tra i titoli del, scambia in profit, che lievita dell'1,43%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,36%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,91%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,96%.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,60%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,29%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,66%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,80%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,60%.