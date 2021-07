Leonardo, fino a 500 pre-pensionamenti nella Divisione Aerostrutture

Leonardo

(Teleborsa) -e le organizzazioni sindacali nazionali hanno sottoscritto un accordo per il(ex art. 4 Legge 92/2012, c.d. Legge Fornero) che coinvolgeràche matureranno i requisiti per accedere alla misura del prepensionamento nel triennio 2021-2023.L'accordo, sottolinea in una nota l'azienda globale ad alta tecnologia, "si colloca nell'ambito di un percorso relazionale con il quale Leonardo e le organizzazioni sindacali, a partire dall'accordo quadro del 17 dicembre 2020, hanno condiviso di gestire la, ad attivazione progressiva, rappresentati da azioni gestionali, normative e contrattuali".I pre-pensionamenti annunciati oggi si affiancano alladel gruppo già in atto dall'ultimo trimestre del 2020.