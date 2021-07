Tendercapital, Zani: "Da FMI stime PIL incoraggianti. Italia cresce più della Germania"

(Teleborsa) - "Le stime del Fondo Monetario Internazionale sullasono molto incoraggianti. Secondo la previsione pubblicata nel nuovo World Economic Outlook, quest'anno l'incremento del nostro Prodotto interno lordo sarà pari alper poi segnare un". È quanto affermaplayer internazionali indipendente attivo nel settore dell'asset management, commentando i"Il dato che colpisce maggiormente – continua Zani – è che le stime relative alla, da sempre considerata la locomotiva dell'Ue, si attestano al. Queste previsioni fanno ben sperare in una forte ripresa della spesa interna dopo il crollo dell'8,9% del periodo pandemico e ci attestano, di fatto, fra le migliori economie in Europa. Secondo il Fmi, infatti, il PIL dell'Eurozona è stimato al +4,6%, uno 0,3% in meno rispetto a quella italiana. Un trend che se verrà confermato, – conclude il presidente di Tendercapital – potrebbe rappresentare per l'Italia un'occasione preziosa di rilancio e di crescita".