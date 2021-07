Andamento positivo per il settore costruzioni a Milano (+0,84%), giornata euforica per Astaldi

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

listino milanese

Astaldi

Webuild

Maire Tecnimont

Ftse SmallCap

Somec

PLC

(Teleborsa) - Andamento rialzista per l', nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dalIlha aperto a 41.871,8, in crescita dello 0,84% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 522, dopo aver avviato la seduta a 524.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,13%.Vola, con una marcata risalita del 5,01%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,04%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,59%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,93%.