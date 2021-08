Safilo, risultati in crescita nel primo semestre

Safilo

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2021ha registrato un forte rimbalzo rispetto all'anno precedente e sopra i livelli raggiunti nel primo semestre 2019: lesul 2020 e del 7,7% sul 2019 (a cambi costanti) a quota 510,7 milioni di euro.Ilè positivo per 4,4 milioni rispetto alla perdita di 63,7 milioni del primo semestre 2020. L'ebitda margin è al 9,7% contro il -8,4% del primo semestre 2020 e l'8,3% dello stesso periodo del 2019.Sulla base della performance migliore delle attese nel 1° semestre 2021 e della continuazione dei trend positivi all’inizio del 3° trimestre, Safilo si attende ora che le vendite nette del Gruppo per l'esercizio 2021 siano superiori ai livelli registrati nel 2019, in crescita mid single digit a cambi costanti. Anche l’EBITDA adjusted è previsto superare il risultato raggiunto nel 2019. Tali aspettative si basano inoltre sull'ipotesi che nel secondo semestre 2021, lo scenario di business rimanga stabile rispetto alla pandemia da Covid-19.