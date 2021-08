Poste in rally dopo i conti del primo semestre

Poste Italiane

FTSE MIB

più grande infrastruttura di servizi in Italia

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,02%.Il titolo, al momento il migliore tra le blue chips del principale paniere, beneficia dei positivi risultati dei primi sei mesi che hanno evidenziato una crescita a doppia cifra di utili e ricavi.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,29 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,23.