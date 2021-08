Wall Street potrebbe aprire incerta dopo report ADP

(Teleborsa) - I Future USA parlano di un esordio incerto per Wall Street dopo i record toccati ieri. A frenare i mercati americani concorrono le incertezze sulla diffusione del Covid e sui risultati della Corporate America, con i conti di GM in focus.Intanto, il dato di ADP sugli occupati ha deluso le attese del mercato e non depone bene in vista della pubblicazione del Job Report venerdì prossimo.Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,41% a 34.974 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,35% a 4.407 punti e quello sul Nasdaq 100 lo 0,14% a 15.040 punti.