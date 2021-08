Prysmian, assegnata la prima missione alla nave posacavi Leonardo da Vinci

Prysmian Group

Fincantieri

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha, che permette un'esecuzione più efficiente e sostenibile dei progetti a livello internazionale per lo sviluppo di reti elettriche smart e green, supportando la transizione energetica. La nave è stata costruita da Vard, parte dal gruppo, e ha una lunghezza di circa 170 m e un'ampiezza di circa 34 m"La Leonardo da Vinci è la nave posacavi più efficiente al mondo e d'ora in avanti sosterrà le prospettive a lungo termine del gruppo nel settore delle installazioni in cavo sottomarino, rappresentando una soluzione rivoluzionaria per rafforzare la nostra leadership nei mercati delle interconnessioni e dei parchi eolici offshore", ha dichiaratodi Prysmian Group.La prima missione assegnata alla Leonardo da Vinci è l'installazione del cavo sottomarino Viking link, l'interconnessione energetica tranonché la più lunga al mondo. Nel corso dell'anno sarà poi totalmente dedicata all'esecuzione di altri importanti progetti come, l'interconnessione sottomarina per la trasmissione di energia tra le isole spagnole die il parco eolico offshore di Saint Nazaire in