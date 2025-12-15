Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian

(Teleborsa) - Avanza il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
Lo scenario su base settimanale di Prysmian
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico dell'azienda produttrice di cavi
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 83,17 Euro con area di resistenza individuata a quota 84,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 82,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)