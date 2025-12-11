Milano 10:21
43.523 +0,13%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:21
9.666 +0,11%
Francoforte 10:21
24.116 -0,06%

Piazza Affari: in calo Prysmian

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Prysmian
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con un ribasso del 2,27%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Prysmian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,15%, rispetto a +0,04% del principale indice della Borsa di Milano).


Le implicazioni di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 86,31 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 82,99. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 89,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```