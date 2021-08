Allarme ONU, Ronchi: accelerare impegni di decarbonizzazione

(Teleborsa) - "È necessario accelerare gli impegni diche devono rientrare nelle priorità dei Governi. All'Italia manca una legge per lache fornisca a tutti i settori un orizzonte sullaLo ha dichiarato l'ex ministro dell'Ambientein una intervista a Il Manifesto sul tema del riscaldamento globale."Al momento - dice - non si vede corrispondenza tra la gravità della crisi climatica e l'effettivo impegno della politica, anche in Italia". Secondo Ronchi, invece, proprio. "Si trova neldal punto di vistadel rischio climatico. Importa combustibili fossili, dunque disporre di fonti di energia rinnovabile consentirebbe diL'ex Ministro ribadisce la necessità di una legge:in modo che siano vincolanti e non dipendano dagli indirizzi del singolo governo, a meno che cambi la legge. Servirebbe inoltre a dare un quadro certo di riferimento ai diversi settori, a ripartire in manieraa stabilire gli strumenti per raggiungere gli obiettivi".