Cina, da domani in vigore i dazi anti-dumping sul brandy dell'UE

(Teleborsa) - Ilha emesso un, stabilendo che sussiste un dumping di brandy importato proveniente dall'UE, che l'industria nazionale del brandy è minacciata da un danno sostanziale e che esiste un nesso causale tra dumping e minaccia di danno sostanziale.Il 5, il Ministero del Commercio aveva avviato un'inchiesta antidumping sul brandy importato in contenitori di capacità inferiore a 200 litri provenienti dall'UE. Sulla base dei risultati dell'indagine, il 29l'autorità investigativa aveva emesso un provvedimento preliminare. Dopo il provvedimento preliminare, l'autorità investigativa ha proseguito l'indagine, che è ora conclusa.La Commissione tariffaria del Consiglio di Stato cinese ha ora deciso di istituire dazi antidumping, che, sul brandy importato dall'UE2025. I dazi antidumping non saranno riscossi retroattivamente sul brandy originario dell'UE importato dall'11 ottobre 2024 al 4 luglio 2025 (incluso tale giorno). Il periodo per l'imposizione di dazi è di 5 anni.Secondo l'annuncio,che hanno assunto impegni sui prezzi minimi sonodalla tariffa più elevata, a meno che tali impegni non vengano violati.