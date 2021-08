Fisco, sprint lotta a evasione: si punta a recuperare oltre 12 miliardi al 2024

(Teleborsa) -, facendo leva su due strumenti principali: la compliance migliorata ed incentivata e la digitalizzazione. Obiettivo è ridurre il tax gap, ossia la differenza fra quanto dovrebbe entrare nelle casse dello stato e quanto effettivamente viene pagato dai contribuenti, che alimenta il sommerso.Il differenziale fiscale dovrà essere ridotto progressivamente secondo un piano preciso:è previsto il recupero di almeno, con unarispetto al 2019, mentresi dovrà arrivare, con unadel tax gap.per raggiungere questo obiettivo sono essenzialmente due: la compliance, ovvero l'adempimento spontaneo dei contribuenti, e la spinta alla digitalizzazione.Per quanto riguarda laè previsto che, entro il 2022, vi sia un aumento del 20% del numero di lettere inviate ai contribuenti e del 15% il gettito rispetto al 2019, che equivale a 2,6 milioni di lettere inviate in più e 2,5 miliardi di gettito recuperato. E' previsto anche un, che punta ad un calo del 5% il numero dei falsi positivi. Obiettivo ultimo è arrivare, al, ad un(3 milioni in più)(2,8 miliardi).Il secondo strumento è la, attraverso lae l'utilizzo dei big data. L'obiettivo è quello di costruire modelli di rischio evasione attraverso dati preventivamente anonimizzati per arrivare all'che guideranno i controlli.