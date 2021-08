India, Serum Institute acquista 50% del fornitore di fiale per vaccini Schott Kaisha

(Teleborsa) - Il Serum Institute of India - il più grande produttore di vaccini al mondo - ha(una joint venture tra il produttore tedesco di vetro Schott e l'Indiana Kaisha), che produce il maggior numero di fiale e flaconi nel Paese con circa 2,5 miliardi di unità all'anno.Il Serum Institute ha acquistato la quota del 50% dagli ex comproprietari Kairus Dadachanji e Shapoor Mistry. Con questa acquisizione, Serum intende assicurarsi "la fornitura di imballaggi farmaceutici di alta qualità"."Anche il miglior farmaco non può raggiungere il paziente senza la giusta confezione - ha commentato Adar Poonawalla, CEO del Serum Institute of India - Garantire questa catena di approvvigionamento è di importanza strategica. Schott è il partner perfetto per noi, grazie alla loro esperienza e alla rete globale. Come, usiamo le loro fiale e siringhe per conservare i nostri vaccini, incluso Covishield".