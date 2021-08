Nvidia

(Teleborsa) - Utili del secondo trimestre oltre attese per. Nel periodo, l'è stato pari a 1,04 dollari per azione contro gli 1,02 dollari stimati dagli analisti.Superiori alle aspettative anche iche nel trimestre si attestano a 6,5 miliardi di dollari contro i 6,3 miliardi del consensus.Per il trimestre in corso Nvidia stima un fatturato di 6,8 miliardi di dollari superiore ai 6,5 miliardi stimati dal mercato.