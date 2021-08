Petrolio in ribasso: continua la debolezza su impatto variante Delta

(Teleborsa) - Il petrolio continua a puntare al ribasso, con i prezzi del greggio che scambianoe ai minimi da tre mesi. A pesare sulle quotazioni del greggio sono gli stessi motivi che hanno fatto virare il sentiment dei mercati nei giorni scorsi: la, che sta impattando non solo l'Asia, ma anche l'Europa e gli Stati Uniti, e la possibilità di un tapering anticipato da parte della Federal Reserve.Alle 18.30, i future sul greggiodi ottobre hanno raggiunto i 65,44 dollari al barile, in ribasso di 1,01 dollari o dell'1,52%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di settembre scambiano in diminuzione di 0,83 dollari, o dello 1,31%, a 62,66 dollari al barile."È unche il petrolio cada per un periodo così lungo - ha affermato Thomas Finlon, direttore di Energy Analytics Group - Fattori esterni, inclusi gli effetti in corso della crescita della variante Delta e il comportamento che esce dalla Federal Reserve, si stanno rivelando sorprendentemente significativi per gli investitori"."Le persone che sono pessimiste sulla variante Delta ti diranno che i prezzi continueranno a crollare nel futuro - ha detto a Bloomberg Phil Flynn, analista di mercato senior presso Price Futures Group - Anche se ciò è certamente possibile, se continuiamo a vedere dati positivi provenienti dalla Casa Bianca e l'OPEC è in grado di modificare la produzione secondo necessità, è molto".