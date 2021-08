MeglioQuesto prosegue il programma di buy-back

MeglioQuesto

(Teleborsa) -ha acquistato su AIM Italia, nel periodo compreso tra il 16 e il 20 agosto 2021 (estremi inclusi), complessive, pari allo 0,190% del capitale sociale, alper azione, per un, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 28 luglio 2021 inesecuzione della delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 28 maggio 2021.Alla data odierna la società detiene direttamente pertanto n. 165.355 azioni proprie, pari allo 0,316% del capitale sociale.Oggi sul listino milanese la società ha mostrato un andamento annoiato, chiudendo la sessione in ribasso dello 0,93%.