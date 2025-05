Borgosesia si impegna a garantire inoptato dell'aumento di MeglioQuesto

Borgosesia

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan ed attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi,finanziario a sostegno del, comunica di aver assunto, attraverso Borgosesia Alternative, l’impegno diprevisto dal Piano nel cui contesto il Gruppo Borgosesia ricopre il ruolo di advisor finanziario.L’impegno, in particolare, risulta avere ad oggettomassimo didi euro edper un controvalore di massimidi euro, fermo restando che l’aumento di capitale complessivo risulterà pari a 5 milioni di euro.sarà oggetto di sottoscrizione, che verrà a ridursi nella misura in cui l’Importo Optato risultasse superiore a 2 milioni di euro. L’impegno è tra l’altro condizionato a chedal promuovere unasu MeglioQuesto nel caso in cui superare la soglia del 30% dei diritti di voto, e chesocietà costituita nell’ambito del Piano allo scopo di rendersi affittuaria, prima, e conferitaria, poi, delle aziende operative del Gruppo MeglioQuesto.Nel medesimo contesto Borgosesia ha assunto altresì l’impegno, anche in più soluzioni, di porre o far porredi euro, garantito attraverso la canalizzazione dell’incasso dei crediti commercialimaturati da questa.Gli impegni sopra richiamati non risultano allo stato accettati da MeglioQuesto."L’operazione - commentato, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Borgosesia - si inserisce nel novero di quelle previste dal Piano ’27 a base del quale è posto un processo di progressivafocalizzato sulle special situation e opportunities tanto di natura immobiliare che, appunto, di quelle collegate a processi di turnaround".