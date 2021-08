Germania, IFO: meno persone lavorano in smart working

(Teleborsa) -che lavorano da casa inLo rileva un sondaggio mensile dell'IFO Institute sottolineando che agosto la percentuale di quanti lavorano da casa almeno per una parte del tempo è scesa dal"Con. Tuttavia, il calo delle persone che lavorano da casa in agosto è meno pronunciato rispetto ai mesi precedenti. Questo indica che la proporzione si stabilizzerà probabilmente a un livello superiore a quello precedente la pandemia", dicedirettore del Centro ifo per l'organizzazione industriale e le nuove tecnologie.Il calo - evidente in tutti i settori economici - stato particolarmente forte nella, dal 35,8% al 15,7%. Tuttavia, alcuni settori si sono opposti a questa tendenza, con la proporzione di impiegati che lavorano da casa in realtà in aumento.Nell'industriaad esempio, è aumentata dal 18,2 al 19,5 per cento; nella produzione di cuoio, legno e paglia, dal 5,8 all'8,5 per cento; nei servizi postali e di corriere, dal 24,2 al 27,2 per cento; e nella programmazione e trasmissione, dal 36,9 al 50,8 per cento.