Istituto ifo: peggiora il clima aziendale nell'industria automobilistica tedesca

(Teleborsa) - L'indice del clima aziendale per l'è sceso nuovamente a maggio 2025, a -31,8 punti, dai -30,7 punti di aprile. "La confusione suista causando problemi all'industria automobilistica in Germania", afferma, esperta del settore ifo.Come ad aprile, le aziende hanno valutato la loro attualein leggero miglioramento, sebbene ancora a un livello molto basso, con l'indicatore in aumento a maggio a -35,3 punti, rispetto ai -36,1 punti del mese precedente. Le, invece, sono scese da -25,2 punti di aprile a -28,3 punti a maggio.La volatile politica tariffaria del Presidente degli Stati Uniti continua ad avere un impatto notevole sulledel settore: sebbene il dato sia migliorato significativamente di nuovo a maggio, attestandosi a meno 0,8 punti, ad aprile era comunque sceso a meno 11,6 punti.