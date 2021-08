Cerved, CdA prende atto aumento corrispettivo OPA su minimo range congruità

Cerved

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione diha preso atto dell'aumento del prezzo dell'OPA lanciata da Castor Bidco da 9,5 a 10,2 euro per azione, evidenziando che "il corrispettivo incrementato si colloca nei range di congruità" indicati dagli advisor finanziari fra 10,2 e 14,1 euro, ma "nella parte bassa di tali range".Il CdA conferma dunque le valutazioni contenute nelle fairness opinion rilasciate dagli Advisor Finanziari, "non essendo intervenute variazioni significative degli elementi considerati dagli stessi".Il Consiglio ha "preso atto" anche della modifica alla Condizione Soglia Minima, la quale è stata innalzata da una partecipazione almeno pari al 50% più 1 azione a una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di Cerved Group, e sottolinea che"non appare di per sé sufficiente ad assicurare all’Offerente la realizzazione" della fusione con Ion Capital successiva all’eventuale successo dell'OPA come affermato da Castor Bidco.