(Teleborsa) - Sonoregistrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di poco più di 3, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività all'1,8%. In crescita, purtroppo, il numero delle vittime:Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 31 agosto, diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la