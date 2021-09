Superbonus 110%, ammessi a detrazione investimenti per quasi 5,7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Complessivamente il totale nazionale degli investimenti ammessi a detrazione per ilsono. È quanto è emerso dai dati pubblicati sul proprio sito da Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Le richieste depositate per l’apertura disono più di 37mila. Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione (pari al 68,8%) è di 3,91 miliardi. L’per le detrazioni supera invece. L'investimento medio risulta pari 547.191 euro per i condomini, 98.264 euro per edifici unifamiliari e 87.833 euro per unità immobiliare funzionalmente indipendente.Laguida la classifica delleche più stanno usufruendo del. Al 31 agosto 2021 nella Regione sono stati apertiper un totale di 857 milioni di euro di investimenti ammessi e 616 milioni a detrazione di lavori già realizzati. Al secondo posto troviamo il(4.628 cantieri, più di 558 milioni ammessi a detrazione e 413 milioni per lavori realizzati) mentre sul terzo gradino del podio c'è il(3.704 cantieri, 560 milioni di investimenti ammessi a detrazione e 362 milioni ammessi per lavori realizzati). Maglia nera per lache conta solo 67 cantieri con 11,9 milioni ammessi a detrazione e 8,7 milioni per lavori già realizzati.Per quel che riguarda i, Enea ha reso noto che in totale sono stati depositati 4.844 certificati di conformità dei lavori e il maggior numero di cantieri (724) ha riguardato la Lombardia, poi Campania (481) e Emilia Romagna (456). Per gliin totale risultano invece depositate 19.072 asseverazioni con in cima sempre la Lombardia (2.270) poi Veneto (1.989) e Sicilia (1.816). Infine, per glile richieste depositate sono state in tutto 13.212 e soprattutto dal Veneto (2.334), poi dalla Lombardia (2.122) e dal Lazio (1.546).