BCE ed EBA scrivono alla UE: applicare tempestivamente riforme Basilea 3

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE), la Vigilanza della BCE e l'Autorità bancaria europea (EBA) hanno scritto una lettera all'Unione europea per sollecitare "", un passo "essenziale per garantire che le banche possano resistere a crisi future e una condizione necessaria per il corretto funzionamento dei sistemi finanziari europei e globali".La missiva indirizzata a Mairead McGuinness, Commissario europeo per i servizi finanziari, riconosce che la pandemia ha creato la necessità di misure eccezionali e ricorda che EBA e BCE hanno sostenuto la decisione del Comitato di Basilea di posticipare la data di attuazione delle riforme finali di Basilea III di un anno fino al 2023. Tuttavia, "queste riforme rimangono di fondamentale importanza per affrontare le carenze del quadro esistente" e "", viene evidenziato.Viene sottolineata come urgente l'implementazione del cosiddetto "", che fisserà un livello minimo ai requisiti patrimoniali calcolati sulla base dei modelli interni pari, a regime, al 72,5% di quelli calcolati sulla base dei metodi standardizzati. In sostanza, l'output floor riduce la variabilità nel modo in cui le banche ponderano il rischio delle proprie attività ed è un elemento chiave del quadro di Basilea III."Nella crisi del Covid-19, il settore bancario dell'UE ha dimostrato la sua capacità di contribuire alla resilienza economica. Tale capacità si basa su un quadro normativo di alta qualità i partecipanti al mercato e il pubblico possono avere fiducia. Per tutte le ragioni summenzionate, riaffermiamo quindi l'importanza di finalizzare l'attuazione da parte dell'UE degli standard di Basilea III in sospeso", si conclude la lettera firmata da Andrea Enria (Vigilanza BCE), Luis de Guindos (BCE) ed Jose Manuel Campa (EBA).