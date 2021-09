Piovan, ricavi e utile in forte crescita nel 1° semestre 2021

Piovan

(Teleborsa) - Il CdA di- società quotata sul segmento STAR e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari - ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. Iconsolidati sono stati pari a 145,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 102,6 al 30 giugno 2020 (+42,2% e +30,1% a parità di perimetro di consolidamento ed escludendo alcune poste non ricorrenti).L'è stato in miglioramento sia in termini assoluti che di incidenza percentuale sui ricavi. Ha raggiunto i 23,3 milioni di euro (15,9% dei ricavi), in aumento del 77,9% rispetto ai 13,1 milioni al 30 giugno 2020 (+52,4% a parità di perimetro). Ilconsolidato è stato pari a 14,7 milioni di euro (con un'incidenza sui ricavi del 10%), rispetto ai 7,2 milioni di euro al 30 giugno 2020."I risultati eccellenti ottenuti in questo primo semestre 2021 confermano la bontà della strategia del gruppo nel lungo periodo e delle scelte effettuate dal management nella gestione della pandemia, periodo nel quale il gruppo Piovan grazie alla sua presenza capillare e globale è stato in grado di supportare da vicino i propri clienti,e rafforzando ancora di più le relazioni commerciali", ha commentatoLaconsolidata è positiva e pari a 2,4 milioni di euro, in linea rispetto al 31 dicembre 2020 al netto di alcune riclassificazioni contabili e in miglioramento se confrontata con la posizione al 30 giugno 2020 quando si attestava ad un valore negativo pari a 2,9 milioni di euro.