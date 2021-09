eViso, offerte energia su piattaforma indicizzate al PUN

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata all'AIM Italia che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, fa dellein merito alle notizie di stampa relative ai rincari delLa società precisa infatti che l’impostazione delle proprie, a meno di quantità non materiali, è a(Prezzo unitario nazionale) annullando cosi` i rischi di esposizione ai forti aumenti del costo della materia prima."Inoltre, nel segmento deisottolinea - l’impostazione delle offerte di eVISO sul 100% dei volumi è a, strutturata come PUN + Spread. Lo stesso schema si ritrova nelle nostre offerte sul gas".