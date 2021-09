Eventi e scadenze: settimana del 13 settembre 2021

Alkemy

Antares Vision

Cellularline

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Garofalo Health Care

Health Italia

Mondo TV

Oracle

Orsero

Sanlorenzo

Sanlorenzo

Growens

I Grandi Viaggi

Mediaset

Nova Re

Sesa

Sesa

algoWatt

Bioera

Irce

Italian Wine Brands

Ki Group

Mediaset

Promotica

S.S. Lazio

Sirio

The Italian Sea Group

Banca Intermobiliare

Caleffi

Crowdfundme

Gibus

Intek Group

Triboo

Indel B

Juventus

Maps

(Teleborsa) -Vicenzaoro 2021 - Appuntamento internazionale di riferimento per l’intera filiera orafo-gioielliera internazionale dove tutto il settore si ritroverà per definire lo stato dell'arte dell'oreficeria.Milano Art Week - Una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea, con inaugurazioni, aperture straordinarie e iniziative specialiBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaG20 - 4th Finance and Central Bank Deputies MeetingG20 - 4th Development Working Group Meeting - Video ConferenceOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioIstat - Il mercato del lavoro - II Trimestre 2021Banca d'Italia - 4° Finance and Central Bank Deputies Meeting- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione trimestrale al 31 luglio 2021Salone del Risparmio - Si svolge al MiCo di Milano l'evento che riunisce professionisti del settore del risparmio gestito, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dei media per rimettere in moto liquidità ed economia con 170 marchi, 115 conferenze e seminari formativi animati dalla partecipazione di più di 350 relatoriBanca d'Italia - Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziarioAttività istituzionali - 16a Riunione dei Capi di Stato del Gruppo Arraiolos - Al Quirinale, con il Presidente Mattarella, si svolge la 16a Riunione multinazionale informale dei presidenti degli stati membri dell'Unione europea, sia esecutivi sia non esecutiviG20 - 3° Sherpa MeetingG20 - 6th Framework Working Group Meeting - Video Conference- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: CdG Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestraleModello 730/2021 - Invio all'Agenzia delle Entrate dei Modelli 730, 730-1, 730-3 e 730-4, consegna al contribuente dei Modelli 730 e prospetto di liquidazione 730-3 per le dichiarazioni presentate agli intermediari dal 16 luglio al 31 agosto 2021.Istat - Ricerca e sviluppo in Italia - Anni 2019 e 2021G20 - Open Forum on Sustainable Agriculture8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e agostoTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleCASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA - Scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre 2021.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.Rating sovrano - Grecia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoG20 - Agriculture Ministers' MeetingG20 - 4th Sustainable Finance Working Group MeetingRating sovrano - Unione Europea e Portogallo - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroRating sovrano - Belgio e Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoFestival Vicenza Città Impresa 2021 - La 14eaima edizione del festival si svolge dal vivo e in digitale. Ministri, imprenditori, manager ed economisti a confronto sulle strategie della ripresa, 130 relatori in 40 eventi. Protagoniste le imprese ChampionsScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale