Eventi e scadenze: settimana del 12 maggio 2025

Lunedì 12/05/2025

Acinque

Dexelance

Fincantieri

FOX

Gabetti

GENERALFINANCE

Italian Wine Brands

Leonardo

Pharmanutra

Pininfarina

Reply

Tenax International

The Italian Sea Group

Unicredit

Valsoia

Vne

Martedì 13/05/2025

A2A

Altea Green Power

B&C Speakers

Bayer

Buzzi

Carel Industries

De' Longhi

ERG

Esprinet

Ferretti

Fiera Milano

FILA

Franchi Umberto Marmi

Gefran

Geox

Industrie De Nora

Inwit

Italgas

Italian Exhibition Group

Italmobiliare

LU-VE Group

Mare Engineering Group

Poligrafici Printing

RCS

Sabaf

Sony

SYS-DAT

Technoprobe

Tenax International

Trevi

Unidata

Valtecne

WIIT

Zest

Mercoledì 14/05/2025

ABN AMRO

Acea

Alerion Clean Power

Almawave

Antares Vision

Bialetti

Biesse

Biesse

Burberry

Cairo Communication

Caleffi

Cembre

Centrale del Latte d'Italia

Cisco Systems

Clabo

Cy4Gate

Daimler Truck Holding

Digital Bros

doValue

E.ON

ENAV

Enervit

ENI

EQUITA

Essilor

Euronext Nv

Eviso

Fincantieri

FNM

Growens

GVS

Hera

Il Sole 24 ORE

Indel B

Industrie Chimiche Forestali

Industrie De Nora

Jack In The Box

La Sia

LU-VE Group

Moltiply Group

Mondadori

Mondo TV

Neodecortech

Newlat Food

Omer

Orsero

Pirelli

Porsche Automobil Holding

Rai Way

Revo Insurance

Ferragamo

Ferragamo

SOL

Telefonica

Toscana Aeroporti

Trevi

Webuild

Snam

Giovedì 15/05/2025

Adventure

Aeroporto di Bologna

Alibaba

Alkemy

Allianz

Aquafil

Avio

Caleffi

Circle

Class Editori

Crowdfundme

Cy4Gate

Datalogic

Deutsche Telekom

Dhh

doValue

E.P.H.

EEMS

El.En

Emak

ERG

Esprinet

Eurotech

Garofalo Health Care

Green Oleo

Immsi

Interpump

IRCE

IREN

ITway

Iveco

Ivision Tech

KME Group

MARR

Merck KGaA

Renovalo

Sanlorenzo

Siemens

Softlab

Somec

Tamburi

Terna

ThyssenKrupp

Tinexta

Trevi

TXT E-solutions

Unipol

Wal-Mart

Webuild

Zucchi

Venerdì 16/05/2025

Adventure

Cleanbnb

Richemont

Destination Italia

El.En

Esautomotion

Ferretti

KME Group

Spindox

Tesselis

Sabato 17/05/2025

Mondo TV

(Teleborsa) -- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Arezzo Fiere e Congressi - 44ª edizione della Mostra Internazionale dell'Oreficeria, Argenteria e Gioielleria organizzata da Italian Exhibition Group il supporto di ICE e MAECI. La manifestazione è un punto di riferimento per il mondo della manifattura orafa e argentiera, con oltre 370 espositori e 400 buyer internazionali provenienti da 60 Paesi. L'evento mette in mostra l'eccellenza dell'oreficeria italiana, con un focus su innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità- La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea riunisce i Presidenti delle Assemblee parlamentari degli Stati membri dell'Unione e il Presidente del Parlamento europeo. Quest'anno si svolge a Budapest. Sarà presente il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana che il 12 interverrà alla sessione "Più vicini agli elettori: il regionalismo in Europa e la salvaguardia dell'identità culturale europea"- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE e Claudia Buch, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Bruxelles - I ministri si riuniranno per discutere temi chiave, tra cui il riconoscimento nell'istruzione superiore, la regolamentazione dei servizi di media e video, l'impatto della disinformazione sui giovani e l'integrazione dello sport nell'educazione. L'obiettivo principale è adottare raccomandazioni e conclusioni strategiche su questi temi- Bruxelles - Riunione informale dei ministri dell'energia09:00 -- Esperienza Europa - David Sassoli - Piazza Venezia, Roma - "Verso un'Europa più competitiva: Innovazione, Sostenibilità e Politiche Industriali". L'obiettivo dell'evento, organizzato dagli uffici italiani dell'Europarlamento e della Commissione europea, è di creare un confronto di alto livello tra i decisori politici europei, nazionali e locali, e gli operatori del settore. Interviene, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso10:00 -- HORTO RESTAURANT, Milano - Colazione Stampa di Presentazione di NetZero Milan, il nuovo Expo-Summit organizzato da Fiera Milano che dal 14 al 16 maggio, presso l’Allianz MiCo, chiamerà a raccolta mondo industriale, istituzionale e finanziario11:30 -- Villa Pamphilj, Roma - Il vertice intergovernativo Italia-Grecia, si svolge alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e del primo ministro della Repubblica Ellenica Kyriakos Mitsotakis- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2025- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 - Seconda convocazione.- Assemblea: Le date di convocazione sono soggette alla delibera del CdA (dal 12 al 26 maggio)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2025- Appuntamento: Presentazione agli analisti e agli investitori del Business Plan 2025-2028- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 1Q25 (pubblicazione e conference call)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Arezzo Fiere e Congressi - 44ª edizione della Mostra Internazionale dell'Oreficeria, Argenteria e Gioielleria organizzata da Italian Exhibition Group il supporto di ICE e MAECI. La manifestazione è un punto di riferimento per il mondo della manifattura orafa e argentiera, con oltre 370 espositori e 400 buyer internazionali provenienti da 60 Paesi. L'evento mette in mostra l'eccellenza dell'oreficeria italiana, con un focus su innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità- La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea riunisce i Presidenti delle Assemblee parlamentari degli Stati membri dell'Unione e il Presidente del Parlamento europeo. Quest'anno si svolge a Budapest. Sarà presente il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana che il 12 interverrà alla sessione "Più vicini agli elettori: il regionalismo in Europa e la salvaguardia dell'identità culturale europea"- Bruxelles - I ministri si riuniranno per discutere temi chiave, tra cui il riconoscimento nell'istruzione superiore, la regolamentazione dei servizi di media e video, l'impatto della disinformazione sui giovani e l'integrazione dello sport nell'educazione. L'obiettivo principale è adottare raccomandazioni e conclusioni strategiche su questi temi- Bruxelles - Riunione informale dei ministri dell'energia- Bruxelles - Il Consiglio discuterà l'orientamento generale sulla direttiva IVA per le vendite a distanza e l'importazione. Inoltre, terrà un dibattito sulla proposta SAFE, un nuovo strumento finanziario per rafforzare la spesa comune nella difesa. Infine, si parlerà dell'Unione del risparmio e degli investimenti- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Turismo internazionale dell'Italia- Si terrà a Coimbra in Portogallo, il Summit internazionale organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo e Spagna. Parteciperanno il Presidente Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo quali Presidenti Onorari delle tre COTEC dei rispettivi Paesi. Il tema individuato è "A Call To Action". L'incontro sarà, come ogni anno, occasione di confronto tra leader aziendali, accademici e politici, quest'anno focalizzato sui temi della competitività europea- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos10:30 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra le squadre finaliste della Coppa Italia di Calcio 2024/2025 Milan - Bologna11:00 -- Direzione generale INPS, Roma - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS presenterà agli interlocutori istituzionali e associativi la Relazione di Verifica sull'attività svolta dall'Istituto relativa all'anno 2024. Interverranno, tra gli altri, Gabriele Fava(Presidente INPS), Valeria Vittimberga (DG INPS) e Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS)13:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio Italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, svolge l'audizione del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci13:50 -- Binario 1, Stazione di Roma Termini - Arrivo del Trofeo della Coppa Italia Frecciarossa a bordo del treno charter Frecciarossa, insieme alle Leggende del calcio italiano. All'incontro interverranno Gianpiero Strisciuglio(AD Trenitalia) e Luigi De Siervo (AD Lega Serie A).Saranno presenti alcune delle Leggende più amate del calcio italiano: Totti, Vieri, Cannavaro, Ferrara, Toni, Zambrotta, Brocchi, Bonucci, Donadoni, Candela, Panucci e Di Biagio15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:00 -- L'Inaugurazione della rigenerazione del Terminal 3 sarà all'Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci- Asta Medio-Lungo- Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione dell’Informativa Finanziaria al 31 Marzo 2025 (ore 16.30) - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 Marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2025- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31.03.2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine dell’Assemblea - Assemblea: Bilancio di esercizio 2024, delibera distribuzione utile dell’esercizio 2024, nomina CdA e Collegio Sindacale.- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 31 marzo 2025 non sottoposta a revisione contabile- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Esame del fatturato, EBITDA e posizione finanziaria netta al 31 marzo 2025 (non sottoposti a revisione contabile)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 (prima convocazione)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 31.03.2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri NATO che si svolgerà ad Antalya, in Turchia. L'incontro sarà presieduto dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte- Ferrara Expo, Quartiere Fieristico - XXX edizione del Salone del Restauro, il più importante appuntamento nel panorama fieristico internazionale dedicato all'Economia, Conservazione, Tecnologie e Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, realizzato in collaborazione con il MAECI e l'Agenzia ICE. L'evento riunirà esperti, istituzioni e imprese per discutere innovazioni nel restauro, diagnostica e sostenibilità- Allianz MiCo - Nuovo Expo-Summit organizzato da Fiera Milano che chiama a raccolta mondo industriale, istituzionale e finanziario. Più di 130 speaker internazionali, 8 knowledge partner e un'agenda ricca di conferenze e tavole rotonde per confrontarsi sulla grande sfida della decarbonizzazione dell'industria che in Italia è responsabile del 22% delle emissioni nazionali- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:00 -- Auditorium GSE, Roma - Tradizionale appuntamento con il rapporto annuale di Althesys sulle tendenze e le strategie del comparto delle rinnovabili. Operatori, stakeholder e istituzioni si confronteranno sul futuro del Green Deal e sugli scenari nazionali e internazionali che emergono dai dati dell'Irex 2025. Tra gli interventi, Paolo Arrigoni (Presidente GSE) e Alessandro Marangoni (CEO Althesys Strategic Consultants)12:00 -- Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle conseguenze sul sistema produttivo italiano dell'introduzione dei dazi nei confronti dei Paesi europei e sulle iniziative di competenza a tutela delle imprese e dell'occupazione16:00 -- Aula di Montecitorio - Interrogazioni a risposta immediata - Question time con la partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Regolamento BOT- Risultati di periodo: Q1 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31/03/2025- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione bilancio d’esercizio 2024- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- CDA: Esame dell’andamento dei ricavi nel primo trimestre dell’esercizio 2025- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q1 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 31 Marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari al 31.03.2025. Relatori: Matteo Liberali, President & CEO, Eligio Macchi, CFO e Michele Garulli, Investor Relator (ore 15.00)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione consolidato al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- Appuntamento: Conference Call di presentazione dei risultati finanziari del Primo Trimestre 2025 che si terrà alle ore 17:30. - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi al 31 marzo 2025- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi al 31 marzo 2025- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 (seconda convocazione)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive10:00 -- Assemblea: Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, presso la sede della Società a San Donato Milanese- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Allianz MiCo - Nuovo Expo-Summit organizzato da Fiera Milano che chiama a raccolta mondo industriale, istituzionale e finanziario. Più di 130 speaker internazionali, 8 knowledge partner e un'agenda ricca di conferenze e tavole rotonde per confrontarsi sulla grande sfida della decarbonizzazione dell'industria che in Italia è responsabile del 22% delle emissioni nazionali- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri NATO che si svolgerà ad Antalya, in Turchia. L'incontro sarà presieduto dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte- Ferrara Expo, Quartiere Fieristico - XXX edizione del Salone del Restauro, il più importante appuntamento nel panorama fieristico internazionale dedicato all'Economia, Conservazione, Tecnologie e Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, realizzato in collaborazione con il MAECI e l'Agenzia ICE. L'evento riunirà esperti, istituzioni e imprese per discutere innovazioni nel restauro, diagnostica e sostenibilità- Roma - Il ministro Giorgetti sarà alla Presentazione del francobollo del Gruppo sciatori Fiamme Gialle, alle ore 14.50 presso la Caserma "Gen. B. Sante Laria" e alle ore 18.00 al Foro Italico, per un Dibattito "Punti di vista" Internazionali di Tennis- Rapallo e Santa Margherita Ligure - Evento annuale organizzato da Confindustria Nautica per incontrare le aziende associate oltre che per un'occasione di confronto per gli imprenditori e gli operatori del settore, le istituzioni e la stampa. Ci saranno la cerimonia di consegna del Premio "Pionieri della Nautica", l’Assemblea dei Soci Confindustria Nautica e la tavola rotonda. Tra gli interventi, i ministri Santanchè e Urso- Lingotto Fiere, Torino - XXXVII edizione del Salone del Libro, la più importante fiera dell'editoria italiana, con il tema di quest'anno "Le parole tra noi leggere", celebra il potere della letteratura nel favorire il dialogo e la comprensione. L'evento ospiterà oltre 2.000 incontri, con autori italiani e internazionali, editori e professionisti del settore- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Bruxelles - I ministri discuteranno delle relazioni commerciali UE-USA e della sicurezza economica europea, con focus su investimenti esteri, controlli sulle esportazioni e investimenti in uscita. La colazione di lavoro sarà dedicata ai negoziati commerciali in corso- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali10:00 -- Biblioteca nazionale centrale,Roma - ENEA e CEN (Circular Economy Network) presentano il Rapporto 2025 sull'Economia Circolare, nel corso della 7ª edizione della Conferenza Nazionale sull'Economia Circolare dal titolo "Circolarità per il rilancio del made in Italy"11:00 -- Ciampino (RM), Aeroporto Militare "C. Raiti" - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare tra il Generale Luca Goretti e il Generale Antonio Conserva11:00 -- Campus Luiss, Roma - L'Osservatorio Look4Ward del Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana", in collaborazione con Intesa San Paolo, analizzerà i nuovi trend dell'intelligenza artificiale e il loro impatto sul mondo del lavoro, con focus su occupazione e formazione. L'evento coinvolgerà rappresentanti di aziende, società di consulenza ed esperti di settore. Saluti di Paolo Boccardelli, Rettore, Luiss e Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer, Intesa Sanpaolo12:00 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d'onore16:00 -- Milano, Via San Prospero 1 - Presentazione dell'Osservatorio ECM ESG. IRTOP Consulting illustrerà le prassi di disclosure ESG delle società quotate su Euronext Growth Milan che hanno rendicontato la Sostenibilità nel corso del 2024- Regolamento Medio-Lungo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2025- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025- CDA: Informativa ricavi consolidati al 31.03.2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive al 31/03/2025- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025- Risultati di periodo: Q1 2025- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference, organizzata da TP ICAP Midcap- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione I Trimestre 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025 - Comunicato stampa- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- Appuntamento: Presentazione dei risultati finanziari per il primo trimestre del 2025 (ore 11.00) - CDA: Risultati del I trimestre 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2025- Risultati di periodo: Q1 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 31 marzo 2025- CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio precedente e del bilancio consolidato- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Ferrara Expo, Quartiere Fieristico - XXX edizione del Salone del Restauro, il più importante appuntamento nel panorama fieristico internazionale dedicato all'Economia, Conservazione, Tecnologie e Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, realizzato in collaborazione con il MAECI e l'Agenzia ICE. L'evento riunirà esperti, istituzioni e imprese per discutere innovazioni nel restauro, diagnostica e sostenibilità- Allianz MiCo - Nuovo Expo-Summit organizzato da Fiera Milano che chiama a raccolta mondo industriale, istituzionale e finanziario. Più di 130 speaker internazionali, 8 knowledge partner e un'agenda ricca di conferenze e tavole rotonde per confrontarsi sulla grande sfida della decarbonizzazione dell'industria che in Italia è responsabile del 22% delle emissioni nazionali- Lingotto Fiere, Torino - XXXVII edizione del Salone del Libro, la più importante fiera dell'editoria italiana, con il tema di quest'anno "Le parole tra noi leggere", celebra il potere della letteratura nel favorire il dialogo e la comprensione. L'evento ospiterà oltre 2.000 incontri, con autori italiani e internazionali, editori e professionisti del settore- Rapallo e Santa Margherita Ligure - Evento annuale organizzato da Confindustria Nautica per incontrare le aziende associate oltre che per un'occasione di confronto per gli imprenditori e gli operatori del settore, le istituzioni e la stampa. Ci saranno la cerimonia di consegna del Premio "Pionieri della Nautica", l’Assemblea dei Soci Confindustria Nautica e la tavola rotonda. Tra gli interventi, i ministri Santanchè e Urso- Sorrento, Grand Hotel Excelsior Vittoria - 4ª edizione del Forum "Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo" organizzato da The European House Ambrosetti. Tra i partecipanti, i Ministri Pichetto Fratin, Musumeci e Lollobrigida, Raffaele Fitto (Vice Presidente Esecutivo e Commissario Europeo per la Coesione e le Riforme) e Valerio De Molli (Managing Partner and CEO, The European House – Ambrosetti and TEHA Group)- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Palazzo Mezzanotte, Milano - Forum Internazionale di investimenti e business organizzato dal Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti e EFG Consulting, che si preannuncia come una delle principali occasioni di incontro per i leader economici e le imprese dei due Paesi. Interverranno, tra gli altri, i ministri Urso, Santanchè, Alia bint Abdulla Al Mazrui e Abdulla bin Touq Al Marri, la Presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, il Presidente del Senato, La Russa- Banca d'Italia Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del Premio per la scuola "Inventiamo una banconota"- Tirana, Albania - Alla 6ª riunione della comunità politica europea parteciperanno leader di tutto il continente per discutere del tema "Un'Europa nuova in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune". L'UE sarà rappresentata dal presidente del Consiglio europeo António Costa, che copresiederà la riunione insieme al primo ministro albanese Edi Rama. Sono stati invitati a partecipare 47 capi di Stato e di governo. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla riunione- Torino - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di apertura dell'Anno Accademico della Scuola di Sviluppo del Centro Internazionale di formazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Lingotto Fiere, Torino - XXXVII edizione del Salone del Libro, la più importante fiera dell'editoria italiana, con il tema di quest'anno "Le parole tra noi leggere", celebra il potere della letteratura nel favorire il dialogo e la comprensione. L'evento ospiterà oltre 2.000 incontri, con autori italiani e internazionali, editori e professionisti del settore- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Sorrento, Grand Hotel Excelsior Vittoria - 4ª edizione del Forum "Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo" organizzato da The European House Ambrosetti. Tra i partecipanti, i Ministri Pichetto Fratin, Musumeci e Lollobrigida, Raffaele Fitto (Vice Presidente Esecutivo e Commissario Europeo per la Coesione e le Riforme) e Valerio De Molli (Managing Partner and CEO, The European House – Ambrosetti and TEHA Group)- Assemblea: Bilancio