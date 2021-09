Winelivery si aggiudica lo Startup Award 2021 del CrowdFundMe Day

(Teleborsa) -, in 30 minuti alla temperatura di consumo,, si è aggiudicata lo Startup Award 2021, assegnato durante la seconda edizione del CrowdFundMe Day, organizzato il 16 settembre a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, da(Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata a Piazza Affari.Un evento - che ha riscosso un alto interesse da- interamente dedicato agli investimenti alternativi in economia reale e che ha messo in mostra alcune tra le più promettenti startup e PMI italiane, quali Global Tech Ventures (GTV), i-RFK, Infinityhub, Radicalbit, Seed Money, Birrificio 620 Passi, Cuoppo, Hemeras, Mazzanti Automobili, Rigsave, Iride Acque, Pikkart e Biogenera.Durante il CrowdFundMe Day, particolarmente significativo è stato l’intervento di, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra il mondo del crowdfunding e i mercati pubblici dei capitali: “. Sempre più imprese hanno la possibilità di accedere a finanza per la crescita ed avviare un percorso che possa evolvere in una quotazione in Borsa, in coerenza con lo sviluppo del proprio piano industriale.: da inizio anno si sono quotate 22 società portando il numero complessivo ad oltre 150 società quotate”., in crescita del 600% rispetto al 2019 - afferma. - Il successo delle nostre emittenti conferma la validità della strategia di selezione che abbiamo implementato nel corso degli anni. L’obiettivo è quello di offrire al pubblico investimenti in società che possano generare valore nel tempo e Winelivery lo ha dimostrato, incrementando del 1900% la sua valutazione rispetto alla prima campagna sul nostro portale”.“CrowdFundMe, anche quando Winelivery era poco più di un'idea, ha creduto in noi e ci ha voluto da subito sulla sua piattaforma -dichiaray -. Oggi siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti sul campo e la vittoria dello Startup Award 2021 è un ulteriore motivo di orgoglio”.