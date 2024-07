Rome Startup Week: Hub Globale dell'innovazione e dell'impresa tecnologica

(Teleborsa) - "Siamo ilverso le nuove imprese tecnologiche, qualitativamente e quantitativamente. Iltra il nostro ecosistema e quello dei principali Stati europei continua a crescere. Occorre: tornare a investire nei giovani e nelle startup per creare posti di lavoro qualificati, evitare la fuga dei migliori talenti all’estero e, di conseguenza, porre un freno al calo demografico del nostro Paese. Per questo allapresenteremo un Manifesto per il Futuro fondato sulla rinascita delle Imprese innovative e tecnologiche", cosìche ha introdotto il Festival Internazionale dove la tecnologia e l’innovazione ispirano futuri leader del mondo e incontrano il mercato dei capitali creando preziose connessioni.Ladella, organizzata da Roma Startup insieme a Orange Media Group, Future4 Comunicazione e The Growth Kitchen. L'evento mira a, riunendo oltre 50 eventi focalizzati su 7 temi verticali strategici. Si prevede la partecipazione di circa 5000 persone da tutto il mondo, con oltre 30 delegazioni internazionali presenti."Vogliamodella nuova impresa tecnologica nell’area del Mediterraneo, favorendo laguidati dalla tecnologia con ambizione di scalabilità e conquista di mercati globali", prosegueCome nel caso di altri eventi internazionali in Europa e negli Stati Uniti, lo scopo di RSW è costruire una piattaforma che possa ispirare e aiutare i giovani leader del mondo a realizzare i loro sogni creandocon il mondo dei business angel e dei fondi di Venture Capital esteri, ma anche tessendo relazioni tra questi e gli investitori professionali italiani".