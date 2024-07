CrodFundMe, Trusters sigla alleanza strategica con Simplex Domus

CrowdFundMe

(Teleborsa) - Nuova, piattaforma di lending crowdfunding immobiliare del gruppo quotato: che ha avviato, una startup innovativa specializzata nell'analisi e nella proposta online diL'accordo prevede unaai clienti di quest’ultima (oltre 5mila a maggio 2024) le. Si tratta di operazioniche, tendenzialmente, sono comprese tra gli 8 ed i 15 mesi.Le(capitale + interessi) aggiornate a giugno 2024dai 40 milioni di aprile, con un.Tali investimenti immobiliari rappresentano strumenti utili per costruire une che, pertanto, consentono di ridurre il rischio complessivo d’investimento, affiancandosi agli asset equity di CrowdFundMe, che hanno un orizzonte temporale più lungo e un potenziale rendimento maggiore."Prosegue la nostra strategia di avviare delle partnership strategiche per far crescere il gruppo in maniera virtuosa. Lo facciamo oggi con Simplex Domus, che rappresenta un alleato di primario standing", affermai, Ceo del gruppo CrowdFundMe, aggiungendo "siamo certi che questa partnership rappresenti un mattone fondamentale per l’espansione del business di Trusters, allargando la base degli investitori, e per l’evoluzione della consapevolezza finanziaria in Italia"., Ceo di Simplex Domus, ha affermato "grazie alla partnership con Trusters i nostri clienti avranno così la possibilità di investire anche piccole somme con rendimenti molto interessanti o altrimenti accedere a liquidità con modalità alternativa al sistema bancario. Con Trusters abbiamo trovato un partner con cui condividiamo i nostri principi di visione ed etica professionale".