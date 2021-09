Banco BPM, Castagna: al momento non ci sono presupposti per consolidamento

Banco BPM

(Teleborsa) - "Pensiamo di saper far funzionare le fusioni e che esse aiutino a migliorare i conti grazie alle sinergie, e a crescere nel digitale. Noi ci siamo guadati attorno, abbiamo parlato con diversi interlocutori ma in questo momento". Lo ha detto l'amministratore delegato di, Giuseppe Castagna, in un'intervista a L'Economia de Il Corriere della Sera. La banca presenterà quindi, entro novembre, un piano stand alone al 2024.Castagna ha sottolineato di, in quanto l'idea di fondo è sempre stata quella di "creare il terzo polo bancario attraverso un'operazione concordata, autenticamente trasformativa, in grado di dare vita a una realtà che potesse competere sul mercato italiano con gli altri due grandi gruppi esistenti".Si è poi detto non interessato a, in quanto Banco BPM è già il secondo gruppo in Liguria (grazie a Banco di Chiavari e della Riviera Ligure) e una aggregazione con Carige "". "Abbiamo esperienza di operazioni di ristrutturazione e sappiamo che il mercato le apprezza soltanto quando sono completamente concluse", ha aggiunto.Quanto a Siena, Castagna ha affermato che "sinceramente" non ha mai pensato a una operazione con il, mentre non ha mai parlato con UniCredit da quando è arrivato il nuovo amministratore delegato,. "Peraltro,ha un dialogo in corso con un'altra banca e pertanto non ritengo sia corretto fare alcun commento", ha puntualizzato.