Fake News, al via l'Italian Digital Media Observatory per combattere la disinformazione

Tim





(Teleborsa) - Costituire un punto di riferimento per l'analisi e il contrasto alla disinformazione, una piaga pericolosa i cui rischi e devastanti effetti sono emersi in maniera ancora più netta durante la pandemia. Con questo obiettivo la Commissione europea ha dato vita alloun network di hub nazionali sull'analisi dei social media. Un progetto abbracciato dalla Luiss Guido Carli di Roma dove oggi è stato presentato l. All'evento "Il potere della verità al tempo della disinformazione" presentato dadirettore Luiss DataLab e master in Giornalismo e Comunicazione multimediale, hanno preso parte, amministratore delegato, amministratore delegato Rai;vicepresidente Luiss;sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;vicedirettrice de La Repubblica Gruppo Gedi e, in collegamento,, Media&Data Directorate European Commission. Hanno inviato un messaggio alla conferenza anche il ministro degli esteri,e il Commissario Ue agli Affari economici,Finanziati in questa fase di avvio con, gli hub nazionali combatteranno in otto paesi dell'Unione europea la disinformazione, studiandone l'impatto sulla società per diffondere pratiche positive nell'uso dei media digitali. Con il coordinamento della Luiss l'hub italiano sarà realizzato insieme ae vedrà la collaborazione di partner quali"Un fenomeno non nuovo, quello della disinformazione, ma che la tecnologia rende più veloce. Quello che faremo come Gruppo Tim – ha annunciato durante il suo intervento l'– è mettere a disposizione la nostra tecnologia per combattere questo fenomeno. Fake news non è solo una notizia falsa ma anche la negazione della notizia vera. In questo processo l'intelligenza artificiale sarà importante. Abbiamo già una data room dove controlliamo cosa succede sulla rete monitorando quali sono le notizie che si diffondono di più e abbiamo constatato il dilagare di trolls. Ad oggi non è immaginabile che chi guadagna, con ricavi anche rilevanti, su una piattaforma non abbia nessuna responsabilità. Se qualcuno guadagna miliardi su una piattaforma non è sbagliato chiedergli di essere responsabile. Questo non significa effettuare una forma di censura ma applicare la stessa normativa prevista per i direttori delle testate giornalistiche".In tale scenario sono due i fronti sui quali si rende necessario agire per combattere la disinformazione. Il primo – ha proseguito– "è quello della responsabilità che deve assumersi chi guadagna miliardi grazie alle piattaforme social". Il secondo – come sottolineato anche da– "è combattere l'anonimato in rete".