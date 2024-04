Tavares: Stellantis in Italia per restare e rafforzarsi

(Teleborsa) -. Lo ha detto il Ceo di Stellantisa Mirafiori sottolineando che "circolanosul fatto che Stellantis lascerà l'Italia e distruggerà la Fiat: noi ci sentiamo a casa a Torino. Non esiste che lasceremo l'Italia, stiamo investendo, siamo orgogliosi dei nostri dipendenti e abbiamo una visione. E allora perché circolano le fake news? Vi prego smetterla e abbiate rispetto del nostro lavoro e dei nostri dipendenti".Negli ultimi cinque anni Stellantisha detto il Ceo. In una nota Stellantis spiega che gli investimenti sono stati utilizzati per il lancio di nuovi modelli e per i siti produttivi e che il gruppo continuerà a investire "con l'obiettivo di costruire un modello di business sostenibile per la sua attività in Italia, con il sostegno dei suoi fornitori e delle istituzioni, come una 'squadra italiana composta da tre giocatori'".Nei prossimi 10 anni,è pronta a investire oltre 50 miliardi di euro in tutto il mondo per l'elettrificazione per centrare gli obiettivi del piano Dare Forward 2030. Questi prevedono di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (Bev) per il trasporto passeggeri in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev negli Stati Uniti. Per centrare questi obiettivi, Stellantis punta a installare 400 GWh di capacità per la produzione di batterie, con il supporto di sei stabilimenti in Europa e Nord America. Stellantis punta alla neutralità carbonica entro ilQuanto al confronto con i sindacati di questa mattina a Torino, Tavares lo ha definito "sincero e rispettoso, annunciato oggi da Tavares, che consentirà maggiore autonomia in termini di km e ridurrà il costo dell'auto in maniera significativo, ma per i volumi di Mirafiori sono insufficienti, serve molto di più per invertire il crollo del 51% delle produzioni del primo trimestre 2024. L'abbiamo detto oggi durante l'incontro con Tavares a Torino: è necessario aggiungere alla 500 bev, un modello di largo consumo e anticipare i lanci di Maserati a partire da quello della Quattroporte, solo così si incrementano i volumi. Sono questi gli aspetti, che insieme alle problematiche indotto, abbiamo posto al centro dello sciopero con manifestazione che si svolgerà venerdì 12 aprile". È quanto dichiara il segretario generale della Fim Cisl Ferdinandodopo l'incontro di stamani tra organizzazioni sindacali e vertici di Stellantis.