Elezioni Europee, da monitoraggio a tavolo anti fake-news: AGCOM fissa perimetro

(Teleborsa) - Introduzione del criterio degli indici di ascolto come parametro integrativo di valutazione di natura qualitativa, quattro fasce orarie, tre fasi di monitoraggio ed un tavolo con piattaforme web contro le fake news: il presidente Agcom,in Commissione di Vigilanza, fissa il perimetro in materia di par condicio in vista delleIn particolare, su tempi di parola e fasce orarie, Lasorella ha spiegato il meccanismo delle fasce di ascolto individuato dall'Autorità nel regolamento sulla par condicio per le elezioni europee: "Il tempo di parola di ciascuna forza politica deve essere ponderato moltiplicandolo per un coefficiente relativo all'indice di ascolto della fascia oraria in cui è trasmesso. Ad esempio, un minuto di tempo di parola di un soggetto politico nel TG delle 20, moltiplicato per il coefficiente di quella fascia oraria, che vale 3, corrisponderà a 3 minuti. Mentre un minuto nel TG delle 24, il cui coefficiente è pari a 0,3, corrisponderà a 18 secondLasorella ha anche sottolineato che l'autorità ha sempre instaurato un dialogo" con le grandi piattaforme internet"per monitorare l'attuazione delle misure previste dalla Commissione europea" in materia di par condicio e contrasto alle