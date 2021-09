Seduta euforica per l'indice del settore costruzioni italiano (+1,66%)

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 41.892,9, in accelerazione dell'1,66% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 518, dopo che in principio di giornata era a quota 513.Nel, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,27%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,64%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,60%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,41%.Tra ledi Piazza Affari, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,75%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,41%.In luce, con un ampio progresso dell'1,30%.