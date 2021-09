Spazio, Giorgetti: l'Italia ha l'ambizione di ospitare spazioporti commerciali ma servono regolamenti attrattivi

(Teleborsa) - Loè diventato luogo di "business e profitto", è diventato un "mercato". È quanto ha affermato il ministro dello Sviluppo economico,, intervenendo al convegno "G20, l'Italia per lo Spazio" promosso dalla. "Lo spazio è diventato un mercato, da luogo di competizione tra Governi e Stati per mettere la bandierina politica e geopolitica a luogo di competizione per fare business e fare profitto", ha detto Giorgetti. Secondo Giorgetti, "le stime economiche e i dati generali confermano comunque a livello globale come questo settore sia strategico e solido, dove convengono attori pubblici e privati e arrivano anche nuovi attori, come".Il ministro ha aggiunto che l'ha l'ambizione di ospitare "", ma è necessario che si doti diche creino maggiore attrattività. "Assistiamo a una corsa verso regolamenti leggeri progettati per attirare più operatori o più attività. Questo porta molte aziende a spostarsi negli stessi paesi, creando uno sbilanciamento del livello di gioco e rappresentando un handicap per la nostra industria nazionale e per la nostra economia", ha segnalato il ministro. "Collegata a ciò c'è la necessità di regolamentare ilper consentire a operatori nascenti di operare al di fuori degli Usa. Questa è un'ulteriore tematica da seguire, avendo l'Italia ambizioni a ospitare spazioporti commerciali nel prossimo futuro", ha spiegato Giorgetti.