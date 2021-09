Conafi, CdA approva i risultati al 30 giugno 2021

Conafi

(Teleborsa) - Il CdA di, società di intermediazione finanziaria quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha approvato i risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2021. Isono pari a 0,9 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), il risultato operativo lordo negativo per 1,7 milioni di euro (negativo per 1 milioni di euro un anno fa). Ilè positivo per 0,1 milioni di euro (negativo per 1,2 milioni di euro al 30 giungo 2020), mentre laattiva pari a 11,5 milioni di euro (attiva per 11,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020).Con riguardo al proseguimento dell'esercizio, la società sottolinea che "nel corso del 2021 il gruppo proseguirà nello sviluppo dell'attività nel, in particolare dei portafogli Non Performing Loans granulari, che dovrebbe accelerare l'atteso raggiungimento di un risultato positivo delle attività industriali del gruppo".