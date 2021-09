Adidas e Puma in ribasso dopo la guidance deludente di Nike

Nike

Adidas

Puma

(Teleborsa) - Adidas e Puma - ma anche altri titoli europei del settore abbigliamento e retail - mostrano pesanti perdite dopo chehaper l'anno fiscale 2022, contestualmente alla diffusione della trimestrale per il primo trimestre (terminato il 31 agosto). Pesano le chiusure prolungate a causa del Covid-19 delle, Paese dove il brand americano produce circa la metà delle proprie scarpe.Nike ha registratopari a 12,25 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, rispetto ai 10,59 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa. Gli analisti si aspettavano in media 12,46 miliardi di dollari. L'di Nike è aumentato del 23% a 1,87 miliardi di dollari, o 1,16 dollari per azione.Seduta drammatica per, che si posiziona a 281,1 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 278,1 e successiva a 275,2. Resistenza a 288,6. Peggiora la performance di, con un, portandosi a 100,2. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 99,3 e successiva a quota 98,44. Resistenza a 100,8.