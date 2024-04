Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,24%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.203 punti. In rialzo il(+1,45%); con analoga direzione, sale l'(+1,08%).I prezzi alla produzione di marzo si sono attestati sotto le attese degli analisti. Tuttavia, ora gli analisti escludono un primo taglio dei tassi d’interesse a giugno.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,97%),(+1,00%) e(+0,99%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,45%.Al top tra i(+3,42%),(+3,07%),(+1,61%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,58%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,03%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,30%),(+4,15%),(+3,70%) e(+3,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,35%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.