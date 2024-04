In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,71%) e si attesta su 39.524 punti; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,38%, scambiando a 5.234 punti.Senza direzione il(-0,06%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,31%.(+1,08%) e(+0,57%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,04%),(-0,86%) e(-0,79%).Al top tra i(+4,76%),(+0,94%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,36%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,94%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,18%),(+3,27%),(+3,10%) e(+2,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,92%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,79%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,84%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 47,8 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1%; preced. -3,6%)14:15: Occupati ADP (atteso 149K unità; preced. 140K unità)15:45: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 52,3 punti).