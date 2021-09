Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.765 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,21% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Sale il(+0,92%); con analoga direzione, positivo l'(+1,14%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,41%),(+2,50%) e(+1,55%). Il settore, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,13%),(+3,58%),(+3,35%) e(+2,70%).Tra i(+5,62%),(+3,97%),(+3,82%) e(+3,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 19,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 113,8 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -1,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,48 Mln barili).