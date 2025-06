Brillante il listino americano, tassi USA ancora fermi

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, spinto dall'ottimismo per il cessate il fuoco, seppur precario, tra Israele e Iran. Intanto, il numero uno della, Jerome Powell, ha ribadito l'orientamento a non tagliare i tassi di interesse. La Fed, ha spiegato il banchiere nelle dichiarazioni introduttive all'imminente audizione semestrale al Congresso USA, è ben posizionata per, sulla probabile dinamica dell'economia, prima di prendere in considerazione qualsiasi aggiustamento alla politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilè in aumento dell'1,10%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,06%. In rialzo il(+1,44%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,12%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,55%),(+1,49%) e(+1,35%). Il settore, con il suo -1,40%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+6,47%),(+3,38%),(+2,94%) e(+2,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.(+6,47%),(+6,11%),(+6,06%) e(+5,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,42%.