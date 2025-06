Wall Street debole. Sale l'attesa per la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della debolezza per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per il conflitto tra Israele e Iran mentre sembrano affievolirsi le speranze di de-escalation in Medio Oriente.Gli addetti ai lavori guardano anche alle banche centrali, dopo che stamattina laha deciso, all'unanimità, di lasciare il tasso di riferimento allo 0,50%. L'unica novità è il cambio di atteggiamento rispetto agli acquisti delle obbligazioni sovrane giapponesi (JGB), il cui ritmo di riduzione verrà rallentato rispetto a quanto deciso a marzo. L'attesa sale, ora, per lache terrà oggi il primo giorno della sua riunione di politica monetaria, la cui decisione è prevista per domani sera.Domani saranno rese note anche le decisioni di Riksbank e Norges Bank, mentre giovedì tocca a Bank of England e Banca Nazionale Svizzera.Tra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,37%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 6.009 punti. In lieve ribasso il(-0,49%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,46%).