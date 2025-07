Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

finanziario

sanitario

beni di consumo secondari

energia

Goldman Sachs

Verizon Communication

Visa

Honeywell International

Boeing

Dow

Amazon

Nike

Trade Desk

Fortinet

Broadcom

MercadoLibre

Tesla Motors

Amazon

Diamondback Energy

AirBnb

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,63%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.205 punti.In frazionale progresso il(+0,64%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,47%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,98%),(+0,86%) e(+0,63%). Nel listino, i settori(-0,86%) e(-0,66%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,45%),(+2,27%),(+1,85%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,39%.(+3,84%),(+2,53%),(+2,34%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,84%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.