(Teleborsa) - Rendimenti in rialzo per icollocati nell'asta odierna dal Tesoro per complessivi 4,5 miliardi di euro. Il titolo,, ha visto uncon un aumento di 0,12 punti rispetto alla precedente asta dove era risultata a -0,01%.Il, è stato collocato, invece, con uncontro lo 0,67% dell'operazione di agosto.