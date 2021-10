Superbonus 110%, i dati ENEA aggiornati al 30 settembre 2021

(Teleborsa) - ENEA ha pubblicato i dati aggiornati al 30 settembre 2021 sull', ovvero la detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per una serie di interventi di efficientemente energetico su case e condomini. Lehanno raggiunto quota 46.195, per unammessi a detrazione di 7.495.428.322,63 euro e un totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione pari a 5.114.321.404,08 euro (pari a circa il 68,2%).Le asseverazionisono state 6.406, per un totale di investimenti condominiali pari a 3.572.821.825,69 e lavori condominiali realizzati pari a2.154.175.617,00 euro (60,3%). Le asseverazioni persono state 23.654, per un totale investimenti in edifici unifamiliari di 2.412.523.730,43 euro e un un totale lavori in edifici unifamiliari realizzati di 1.833.379.367,61 (76%). Le asseverazioni persono state 16.135, con il totale investimenti in unità immobiliari indipendenti a 1.510.082.766,51 euro e Lavori in unità immobiliari indipendenti realizzati a 1.126.766.419,47 euro (74,6%).L'per condomini è di 557.730,54 euro, quello per gli edifici unifamiliari di 101.992,21 euro e quello per unità immobiliari funzionalmente indipendenti di 93.590,50 euro. I condomini pesano per il 13,9% sulammessi a detrazione, gli edifici unifamiliari per il 51,2% e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti per il 34,9%. A livello di, i condomini pesano per il 47,7%, gli edifici unifamiliari per il 32,2% e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti per il 20,1%.